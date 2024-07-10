Üsküdar’da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin çatısı yanıyor

Üsküdar'da Tibbiye Caddesi üzerinde bulunan eskiden Marmara Üniversitesi Hukuk ve Eczacılık Fakültesi olarak kullanılan şimdilerde ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANAN KUBBE ÇÖKTÜ
Polis Tibbiye Caddesi'ni trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binanın yanan kubbe kısmın bir süre sonra çöktü. İtfaiye ekipleri yangının kubbe alanı dışındaki yerlere sıçramaması için büyük mücadele veriyor.