Üsküdar’da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin çatısı yanıyor

Üsküdar'da Tibbiye Caddesi üzerinde bulunan eskiden Marmara Üniversitesi Hukuk ve Eczacılık Fakültesi olarak kullanılan şimdilerde ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'den itfaiye ekipleri sevk edildi.