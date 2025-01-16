Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar’da çakarlı sahtekâr yakalandı: Polisin “dur” ihtarına uymadı
Giriş Tarihi: 16.1.2025 14:36 Son Güncelleme: 16.1.2025 14:39

Üsküdar’da çakarlı sahtekâr yakalandı: Polisin “dur” ihtarına uymadı

İstanbul Üsküdar’da trafik denetimi yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan ve çakarlı bir araçla kaçmaya çalışan sürücü, kısa sürede takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli M.F.K.üzerinden sahte polis kimliği çıktı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Üsküdar’da çakarlı sahtekâr yakalandı: Polisin dur ihtarına uymadı

Polis ekipleri tarafından durdurulan aracın sürücüsünün 27 yaşındaki M.F.K. olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelinin üzerinden çıkan polis kimliği ile aracında bulunan çakarların sahte olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan M.F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte çakar kullanarak trafik kurallarını ihlal eden ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. "Trafikte sahte çakar kullanımını bitirmeye kararlıyız" mesajı verildi.

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Üsküdar’da çakarlı sahtekâr yakalandı: Polisin “dur” ihtarına uymadı
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