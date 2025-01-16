Üsküdar’da çakarlı sahtekâr yakalandı: Polisin “dur” ihtarına uymadı

Polis ekipleri tarafından durdurulan aracın sürücüsünün 27 yaşındaki M.F.K. olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelinin üzerinden çıkan polis kimliği ile aracında bulunan çakarların sahte olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan M.F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte çakar kullanarak trafik kurallarını ihlal eden ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. "Trafikte sahte çakar kullanımını bitirmeye kararlıyız" mesajı verildi.