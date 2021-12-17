Üsküdar’da “Haluk Dursun Kütüphanesi” açıldı

İKİ yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un doğum gününde adını taşıyan kütüphane Üsküdar'da açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasında kütüphanenin hizmete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Üsküdar'daki kültürel zenginliği hissettiklerini belirterek, "Böyle zengin bir kütüphanenin Üsküdar'a kazandırılması gençler için çok güzel. Haluk Dursun hocamızın isminin yaşatılması önemli bir hizmettir" dedi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise kütüphanenin hizmete açılmasına katkı sağlayan Kalyon Vakfı'na teşekkür etti.