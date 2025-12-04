Üsküdar’da İETT otobüsü börekçiye daldı: 4 yaralı

Gün geçmiyor ki İETT otobüslerinde bir kaza ya da arıza yaşamasın. Üsküdar'da bu kez bir otomobil ile çarpışan bir İETT otobüsü börekçiye daldı. Kazada İETT şoförüyle birlikte 4 kişi yaralandı. Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi üzerinde dün saat 11.15'te meydana gelene kazada iddiaya göre bir otomobille çarpışan İETT otobüsü kontrolden çıkarak 5 katlı binanın girişindeki kafeye girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförünün de içinde bulunduğu 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.