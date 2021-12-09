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Giriş Tarihi: 9.12.2021 06:02

Üsküdar’da otomobil takla attı 3 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Üsküdar’da otomobil takla attı 3 yaralı

Üsküdar’da takla atarak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birisi, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sırada arkadaşını görüntülü arayarak yaşadıkları kazayı anlattı.

Kaza, 05.00 sıralarında Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BVE 845 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce cadde üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Ardından takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



YARALI SEDYEDE ARAKADAŞINI TELEFONLA ARADI
İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında bir yaralı telefonla arkadaşını görüntülü arayarak kazayı anlattı. Sedyeye alınan yaralı ambulansa bildirildiği sırada da arkadaşıyla konuşmaya devam etti.



POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Takla atan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otomobilin çarptığı aydınlatma direği de elektrik ekipleri tarafından kaldırıldı. Yola saçılan çam parçaları, yol bakım görevlileri tarafından yolda temizlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Üsküdar’da otomobil takla attı 3 yaralı
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