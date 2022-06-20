Üsküp Nerede? Üsküp Nereye Bağlı, Hangi Ülkede Ve Nasıl Gidilir?

Üsküp'te en çok dikkat çeken şeylerden bir tanesi de buranın halkının bizlere olan benzerliğidir. Üsküp nerede? Şeklinde bir araştırmaya girildiğinde, Üsküp'ün Türkiye'ye aslında çok da fazla uzak olmadığı fark edilir. Peki ya eski bir Osmanlı şehri olan Üsküp nereye bağlı, hangi ülkede ve nasıl gidilir?

Üsküp Nerede?

Üsküp, Avrupa kıtasında bulunan bir şehirdir. Vardar Nehri'nin iki tarafına kurulmuş vaziyette olan Üsküp, neredeyse 500 sene boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğinde kalmıştır. Bu nedenle Üsküp'te Türk çarşısı, camiler, kale, taş köprüler ve pek çok kültürel, tarihi yapı vardır. Bu şehri iş ya da gezi için görmeye giden Türkler pek fazla yabancılık çekmeyeceklerinden emin olabilirler.

Üsküp Nereye Bağlı?

Üsküp, Doğu Avrupa bölgesinde bulunan Makedonya ülkesine bağlıdır. Üsküp, Makedonya Türk vatandaşlarından vize istemediği için pek çok gezginin gitmek isteyeceği harikulade bir yerdir. Bu şehir açıkça söylenebilir ki Balkan coğrafyasının merkezi denebilecek bir noktada bulunmaktadır. Makedonya gezip görülmesi gereken bir yer olarak tarihi ve kültürel açıdan son derece zengin bir toprak parçasıdır.

Üsküp Nerenin Başkenti?

Üsküp, mensubu olduğu Makedonya ülkesinin başkentidir. Bu ülkede bulunan en büyük şehir yine aynı zamanda başkent olan Üsküp'tür. Üsküp'te Tarihi Osmanlı Çarşısı gibi yerlerde hala Türkçe konuşan esnaflar bulunabiliyor. Makedoncanın en yaygın dil olduğu ülkede Arnavutça ise en fazla konuşulan ikinci dil olarak dikkat çekiyor.

Makedonya, çok büyük bir toprak parçasına sahip değil. Bununla orantılı olarak nüfusu da iki milyondan yalnızca biraz fazla. Üsküp şehrinin nüfusu da kayıtlara 546 bin olarak geçmekte. Üsküp'ün Türkler tarafından sevilmesinin nedenlerinden biri de bu şehirde hatırı sayılır bir Türk nüfusunun bulunmasıdır. Saat dilimi olarak Üsküp, dolayısıyla Makedonya, Türkiye'den bir saat geridedir. Bu şehre gideceklerin bilmesi gereken en önemli bilgilerden biri de Üsküp'e gidişte vize gerekmediğidir.