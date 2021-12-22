Usta oyuncu Sezai Aydın son yolculuğuna uğurlandı

BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTI

15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğan Sezai Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 69 yaşında hayata gözlerini yuman Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak birçok yapımda rol aldı. Bir dönem Keçiören Belediyesinde "Cumartesi Cumartesi" adlı çocuk eğlence programını da sunan Sezai Aydın, birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı. "Yahşi Cazibe", "Kınalı Kar" ve "Kaynanalar"ın da arasında bulunduğu birçok dizi ve sinema filminde de rol alan Aydın, ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde seslendirme ve oyunculuk dersleri verdi.