Usta oyuncu Sezai Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Ayı Yogı, Rambo, Rocky ve Fred Çakmaktaş gibi karakterleri seslendirmesi ile hafızalara kazınan usta tiyatrocu, bir süredir tedavi gördüğü Ümraniye'deki özel bir hastanede diyabete bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçısı Sezai Aydın için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Ölümü ile sanat camiasını yasa boğan seslendirme sanatçısı ve usta tiyatrocu Sezai Aydın düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının naaşı, Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTI
15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğan Sezai Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 69 yaşında hayata gözlerini yuman Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak birçok yapımda rol aldı. Bir dönem Keçiören Belediyesinde "Cumartesi Cumartesi" adlı çocuk eğlence programını da sunan Sezai Aydın, birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı. "Yahşi Cazibe", "Kınalı Kar" ve "Kaynanalar"ın da arasında bulunduğu birçok dizi ve sinema filminde de rol alan Aydın, ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde seslendirme ve oyunculuk dersleri verdi.