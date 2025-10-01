Uyarılara rağmen define aramaya devam etmişler! Güvenlik güçleri ikinci facia bölgeyi mercek altına aldı

Korkunç olay, 30 Eylül tarihinde saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan içerisinde meydana geldi. Zekeriya Taşdemir, Emirkan Keskin ve Hasan Keskin ormanda yaklaşık 9 metre derinlikte kuyu açtı. 3 arkadaş daha sonra buraya jeneratör indirdi. Taşdemir ve Keskin, bir süre kaldıkları kuyuda, jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

YARDIM İSTEDİLER

Arkadaşları Taşdemir ve Keskin'i çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ve AFAD ekibi, halatla kuyuya indi. Emirkan Keskin ve Zekeriya Taşdemir'i kendilerine bağlayan ekipler, halatla yukarı çıkarıldı. Sağlık ekibi, ilk müdahalelerini yaptığı Taşdemir ve Keskin'e kalp masajı uyguladı. Emirkan Keskin ve Zekeriya Taşdemir, ardından Kepez ve Döşemealtı devlet hastanelerine kaldırıldı. Hasan keskin ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Zekeriya Taşdemir ve Emirhan Keskin'in yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZMIŞLAR

AFAD ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kuyu içerisinde yoğun miktarda karbonmonoksit olduğu tespit edilirken, itfaiye ekipleri kuyu içerisinde bir adet jeneratör tespit etti. Define aramak için kazdıkları kuyu içerisinde yeterli havalandırma olmadan jeneratörü çalıştıran 2 kişinin çıkan duman neticesinde çukur içerisinde biriken karbonmonoksit gazından zehirlendikleri kaydedildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

BÖLGE MERCEK ALTINDA

Öte yandan iki kişinin hayatını kaybettiği kaçak defile arama faciasının ardından ailelerin bu işi yapmamaları konusunda uyardığı ortaya çıktı. Yaşanan üzücü olayın ardından güvenlik güçleri ikinci bir facianın yaşanmaması için bölgeyi mercek altına aldı. Define kazılarının önüne geçmek için bölge 24 saat polis ve jandarma kendi bölgelerinde denetimleri artıracak. Açılmaya başlanan kuyular ise beton dökülerek kapatılacak.