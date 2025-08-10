Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşayan Mahmut Hamlacı (61) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Müslüm Hamlacı (26) arasında önceki gece evde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Müslüm Hamlacı, eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı.Yaralanan Mahmut Hamlacı da kendini korumak için evdeki tüfeği alıp oğluna ateş etti. Saçmalara hedef olan Müslim Hamlacı kanlar içinde yere yığılırken babası da komşularından yardım istedi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Müslüm Hamlacı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Baba Mahmut Hamlacı gözaltına alındı.