Uyuşturucu hap imalathanesine baskın

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Güngören, Bahçelievler ve Büyükçekmece İlçeleri'nde üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İki kişi "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, uyuşturucu hap üretiminde kullanılan ik makine, 200 bin doluma hazır boş kapsül, 247 bin 500 adet uyuşturucu Pregabalin etken maddeli sentetik hap ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.