Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu hesaplaşması için işlenen çifte cinayetin şüphelileri gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 19.2.2022 19:19 Son Güncelleme: 19.2.2022 19:58

Uyuşturucu hesaplaşması için işlenen çifte cinayetin şüphelileri gözaltına alındı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Uyuşturucu hesaplaşması için işlenen çifte cinayetin şüphelileri gözaltına alındı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Doganyurt ve İnebolu İlçeleri Derneği Başkanı Sabri Taşdelen (36) yol verme kavgasından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Fakat olayın uyuşturucu hesaplaşması olduğu, saldırganların Sabri Taşdelen’i hasımları zannettikleri için öldürdüğü birkaç gün sonra da hasımlarını öldürdükleri belirtilen şüpheliler gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1074'üncü Sokak üzerinde meydana gelen olayda otomobiliyle evine dönen 2 çocuk babası 36 yaşındaki Tavukçu Dernek Başkanı Sabri Taşdelen, yolda karşı yönden gelen bir araçtan yol vermeme nedeniyle silahlı saldırı sonucu Öldürülmüştü. Tavukçu Dernek başkanı Sabri Taşdelen cinayetinden sonra saldırganların hesaplaşmak için hasımları Ahmet Yıldız'ı da birkaç gün sonra öldürdükleri tespit edildi. İşlenen çifte cinayet sonrası polis geniş çaplı soruşturma başlattı. İddaya göre uyuşturucu hesaplaşması olarak Sabri Taşdelen'in saldırganlar tarafından yanlışlıkla hasımları zannedilerek öldürüldüğünü tespit etti. İddaya göre ise saldırganların hasımlarının işyerini kurşunladıktan sonra kaçarken yolda hasımlarının kendilerini takip ettikleri ve yol vermeyen Sabri Taşdelen'i öldürdükleri ve birkaç gün sonra Ahmet Yıldız isimli hasımlarını öldürdükleri ortaya çıktı.

ÇİFTE CİNAYETİN ŞÜPHELILERI GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu hesaplaşması olduğu idda edilen olayda Cinayet Büro ekipleri işlenen çifte cinayetle ilgili inceleme başlattı. Hasım zannedilerek öldürülen Sabri Taşdelen ve Ahmet Yıldız'ı öldüren gurubun girdiği çatışmada ikisi ağır dört kişinin de yaralandığını tespit edildi. Polis güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak saldırganların kimliklerine ulaştı. Düzenlenen operasyon sonucunda aralarında Taşdelen'i öldürdüğü ileri sürülen Mehmet E. K., Ali K., Uğur K., Muhammed i., ve Özer İ. Olmak üzere beş kişiyi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu hesaplaşması için işlenen çifte cinayetin şüphelileri gözaltına alındı
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