Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu maddeleri led boşluğunda buldular! Kod adı Adil...
Giriş Tarihi: 17.2.2022 10:52 Son Güncelleme: 17.2.2022 11:09

Uyuşturucu maddeleri led boşluğunda buldular! Kod adı Adil...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Uyuşturucu maddeleri led boşluğunda buldular! Kod adı Adil...

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satışı yapılan “Kargo Şirketi” görünümlü bir adrese baskın yaptı. Adresin asma tavanının led aydınlatma boşluğunda 106 gram Eroin maddesi ele geçirildi. “Adil” kod adlı uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ortabayır, Harmantepe, Gültepe ve Yahya Kemal Mahalleleri'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Uyuşturucu maddeleri led boşluğunda buldular.! Kod adı "Adil" | Video

Yakalanan Türkmenistan uyruklu şüpheliler "Adil" isimli bir kişi adına çalıştıklarını itiraf etti. "Adil" isimli kişinin, Türkmenistan uyruklu şüphelilere satmaları için Eroin maddesi tedarik ettiği tespit edildi.

Uyuşturucu maddelerin sevkiyatını "Kargo Süsü" vererek yaptığı saptanan "Adil" isimli uyuşturucu satıcısının yakalanması için operasyon düzenlendi. "Kargo Şirketi" görünümlü bir adres fiziki olarak takibe alındı. Adrese baskın yapıldı. "Adil" kod adlı Türkmenistan uyruklu Adilbek Allakuliyev ve Batrygeldi Charyev isimli iki şüpheli yakalandı. Adreste asma tavana bağlı led aydınlatma boşluğunda 106 gram Eroin maddesi, 41 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 800 lira nakit para ele geçirildi.

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Uyuşturucu maddeleri led boşluğunda buldular! Kod adı Adil...
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