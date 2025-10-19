Uyuşturucu operasyonu! 10 şüpheli yakalandı, 6 tutuklama

Kocaeli İl Emniyeti Narkotik ekipleri, Gölcük ve İzmit'te 3 olayda 10 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda 203 gram sentetik kannabinoid, 45 gram metamfetamin, 44 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 gram esrar, 1 gram kokain, 1 tabanca, 4 fişek, 2 hassas terazi ve 12.900 TL ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi; F.B.A. adli kontrolle serbest kalırken M.A., C.T., E.Y., H.S.Ç., M.A. ve Ş.N.Ü. tutuklandı.