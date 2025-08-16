Uyuşturucu satıcılarını böyle yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda 22 kilogram 552,6 gram uyuşturucu madde, 55 uyuşturucu hap, 16 Hint Keneviri tohumu, uyuşturucu maddeler emdirilmiş farklı ebatlarda 49 peçete, iki hassas terazi, bir pompalı tüfek, bir silah şarjörü ve farklı ebatlarda 82 mermi ele geçirildi.