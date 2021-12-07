Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda L.K ile S.K isimli 2 şüpheli ile birlikte 32,47 gram metafetamin, 5.70 gram bonzai, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 300 TL para ele geçirildi. Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen L.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, S.K. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.