Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Giriş Tarihi: 7.12.2021 19:07

Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 2 şüpheliden biri  tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda L.K ile S.K isimli 2 şüpheli ile birlikte 32,47 gram metafetamin, 5.70 gram bonzai, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 300 TL para ele geçirildi. Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen L.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, S.K. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Asgari ücret zammı için önemli toplantı gerçekleşti: 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA | Memur maaşları ek zam ile artacak! Bakanlık açıkladı: 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı!
Altın gram fiyatı YENİ REKORUNU KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 7 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
Son dakika: Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı"
Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti
İrfan Can Eğribayat tüm Türkiye'yi ağlattı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi...
Antalya'daki 19 yıllık sır cinayet çözüldü: 'Kimlik kartı' detayı ele verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA