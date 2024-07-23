Uyuşturucu tacirlerine hasat öncesi ‘Narko-Terör’ darbesi

Türkiye'de kenevir ve skunk uyuşturucu ekiminin en yaygın olduğu yerlerden biri olan Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, jandarma tarafından başlatılan İHA (İnsansı Hava Aracı) destekli operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine ağır bir indirildi. Uyuşturucu tacirlerinin kırsal alanlarda hasadını yapmaya hazırlandığı Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarla uyuşturucu ticaretinin de önüne büyük oranda geçildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, kırsal bölgede ürünlerin arasına ekilen kenevirler ve skunk bitkileri hasat yapılamadan ele geçirildi. Özellikle son bir haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda, yaklaşık 5 milyon kök Hint keneviri ile skunk ele geçirildi.

UYUŞTURUCULAR İÇİN SU POMPALARI KURDULAR

Operasyonlarda, uyuşturucu tacirleri ekili kenevir ve skunk bitkilerini, kırsal alana getirdikleri su pompası ve dere veya oluşturdukları küçük göletlerden alıp, yüzlerce metre uzunluğundaki hortumlarla araziye taşıdıkları suyla yetiştirdiği belirlendi. Uyuşturucu tacirleri, uyuşturucu bitkilerini başta orman vasfını kaybetmiş alanlar olmak üzere hazine arazileri ile uzun yıllardır köylerini terk etmiş kişilere ait arazilerde ektikleri tespit edildi.