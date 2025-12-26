Uyuşturucu testlerini parayla değiştiren 19 kişi tutuklandı

Siirt merkezli 5 ilde uyuşturucu testlerini para karşılığı değiştirdiği tespit edilen 2'si hastane personeli 19 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında yapılan uyuşturucu testlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin başlatılmıştı. Para karşılığında "temiz" olarak sisteme işlediği tespit edilen 40 şüpheliden 30'u yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si hastane personeli 19 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.