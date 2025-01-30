Uyuşturucunun şifresi: L beden tişört

Çanakkale'de, imitasyon tişörtlerin arasına gizledikleri uyuşturucuları, motosikletli kuryelerle müşterilere ulaştıran şebekeyi, jandarma çökertti. Uyuşturucu baronu Sercan T.'nin, tutuklu bulunduğu cezaevinden yönettiği şebekenin, kendisini kurduğu paravan şirketler üzerinden pahalı markaların imitasyonlarını satan tekstilci olarak tanıttığı belirlendi. Şebekenin, yakalanmamak için Lyrica hap için 'L beden tişört', metamfetamin için 'M beden kazak', sentetik uyuşturucu için 'orijinal tişört', bonzai için ise 'S beden gömlek' isimlerini kullandığı tespit edildi. Haftada 100 milyon lira kazandığı öğrenilen şebekenin üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.