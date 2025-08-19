Uyuşturucuya geçit yok! Yarım tondan fazla zehir ele geçirdiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Eyüp Sultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Küçükçekmece ve Maltepe İlçeleri'nde peş peşe seri uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 21 şüpheli

yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 255 kilogram Skunk maddesi, 253 kilo 250 gram Metamfetamin maddesi, dört kilo 536 gram Kokain maddesi olmak üzere toplamda 512 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 20 uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Bir şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Sergiye Narkotik yeleğiyle katılan ve her zaman olduğu gibi uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı veren İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, seri operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarını inceledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Köse ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu'dan operasyonlarla ilgili detaylı bilgiler aldı. İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar da İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek" diyerek uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.