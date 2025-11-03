UZAK ŞEHİR 36. BÖLÜM İZLE! “Boşanmak zorundasınız!” Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Uzak Şehir dizisinde tansiyon bu hafta da düşmüyor. Kanal D ekranlarında 3 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak 36. bölümde Cihan, Alya ve Boran arasındaki duygusal hesaplaşma seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı yapımda aşk, vicdan ve geçmişle yüzleşme bir kez daha gündeme geliyor. İşte Uzak Şehir son bölüm izle detayları.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, 36. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. 3 Kasım 2025 tarihli son bölümü izlemek iin aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler
Boran'ın gözünü açması Cihan'la Alya'yı yeni bir sınavın eşiğine getirir. Cihan, Alya'ya duyduğu aşkın tam ortasında Boran'ın varlığıyla kendini sönmeyen bir yangının ortasında bulur. Alya ise kalbindeki duyguları saklamadan dile getirirken, Cihan'ı kaçtığı gerçekle yüzleşmeye zorlar.
Sadakat, Cihan ve Alya'yı artık ayıramayacağını anladığında, Boran'a geçmişini hatırlatmak için elindeki en güçlü kozu devreye sokar. Ancak bu uğurda her şeyi göze alabilecek midir, yoksa derinlerde sakladığı merhamet yeniden filizlenip onu durduracak mıdır?
Öte yandan Ecmel ve Demir, Cihan'ı ortadan kaldırmak için gizli planlarını sessizce hayata geçirir. Babasının kurduğu tuzaktan habersiz olan Şahin'in yaptığı ihbar, geri dönüşü olmayan bir savaşı başlatır.
Cihan ve ailesi üzerlerine kurulan bu büyük kumpastan kurtulmaya çalışırken, olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Albora konağı savunmasız kalırken, ölümle burun buruna gelen Alya'ya yardım eli kimden uzanacaktır?