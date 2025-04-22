Uzakdoğu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Uzak Doğu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dünyanın farklı coğrafi bölgeleri adlandırılırken kullanılan bazı kalıplar, yaygın kullanıma rağmen imla kuralları açısından yanlış yazılabiliyor. "Uzak Doğu" gibi ifadeler de bu karışıklığın en sık görüldüğü örneklerden biridir. Yazımda doğruluğa dikkat etmek, aynı zamanda bilgiye olan saygıyı da gösterir. Uzakdoğu nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularına cevap bulmak, özellikle resmi metinlerde, akademik çalışmalarda ve medyada dilin gücünü korumak açısından oldukça değerlidir.

Uzakdoğu Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "Uzakdoğu" kelimesi bitişik yazılır. Bu ifade, Asya kıtasının doğusunda yer alan ülkeleri genel olarak tanımlamak için kullanılan bir özel bölge adıdır ve kalıplaşmış bir birleşik kelimedir.

Doğru yazım: Uzak Doğu

Yanlış yazım: Uzakdoğu

TDK'ye Göre Uzak Doğu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun açıkça belirttiği kurala göre, "Uzakdoğu" kelimesi birleşik bir isim olmasına rağmen, yapısında yön bildiren "uzak" ve "doğu" kelimeleri bulunduğu için ayrı yazılır. Bu kural, benzer yapıdaki diğer coğrafi terimler için de geçerlidir.