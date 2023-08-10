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Giriş Tarihi: 11.8.2023

Uzay istasyonu bir evden daha kirli

Uzay istasyonu bir evden daha kirli
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) hava filtrelerinden alınan toz örnekleri, zehirli kirlilik seviyesinin pek çok ABD'li ve Batı Avrupalının evinden daha fazla olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın ortak yazarı Birmingham Üniversitesi Çevre Kimyası Öğretim Üyesi Stuart Harrad, "Bulgularımız, gelecekteki uzay istasyonları ile yaşam alanları tasarım ve inşaatının erken aşamalarında, malzeme seçimine dikkat edilmesiyle pek çok kirletici kaynağın elenmesini sağlayacak bilgiler içermektedir" dedi. Tespit edilen bazı zehirli kirleticilerin kansere neden olduğu belirtildi. DIŞ HABERLER

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Uzay istasyonu bir evden daha kirli
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