Haberler Yaşam Haberleri Uzman Çavuş Arif Özdemir son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Giriş Tarihi: 1.10.2025 14:16 Son Güncelleme: 1.10.2025 14:22

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir, memleketi Kırıkkale’de binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu törende şehidin annesi, babası ve yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.

Şehit Arif Özdemir'in (42) naaşı, dün Aksaray'dan Kırıkkale'ye getirildi. İlk olarak Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere Gürler Mahallesi'nde bulunan baba ocağına götürüldü. Burada ailesi ve komşularının gözyaşlarıyla karşılanan şehidin tabutuna, yakınları sarılarak ağıtlar yaktı.

Helalliğin ardından Türk bayrağına sarılı şehit cenazesi, cenaze namazı için Nur Cami ve Külliyesi'ne getirildi. Cami avlusunu dolduran kalabalık, şehidin fotoğrafı ve bayrağına hüzünle bakarken protokol üyeleri de aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. Şehidin annesi Emine Özdemir ile babası Erol Özdemir, gözyaşları içinde evlatlarını son kez uğurlamanın acısını yaşadı.

Cenaze namazını Kırıkkale İl Müftüsü Mustafa Topal kıldırdı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Özdemir'in naaşı, dualar eşliğinde Balışeyh ilçesine bağlı Eldelek Köyü mezarlığına defnedildi. Defin sırasında şehidin yakınlarının feryadı törene katılanları duygulandırdı. Cenaze törenine Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehit Özdemir'in naaşının defnedilmesinin ardından köy mezarlığında dualar ile Özdemir'i son yolculuğuna uğurladı.

