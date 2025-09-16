Haberler Yaşam Haberleri Uzman çavuş bacanağı tarafından öldürüldü
Ankara’da Jandarma Uzman Çavuş Emre B., bacanağı Uğur B. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Zanlı olayın ardından kendi yaşamına son verdi.

Olay, sabah 06.40 sıralarında Ankara'nı Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan 36 yaşındaki Emre B., Bacanağı Uğur B. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vurulduğu yerde hayatını kaybettiği belirlenen Emre B.'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Araç içerisinden bacanağına ateş açan Uğur B'nin olay yerinin 500 metre ilerisinde aynı silahla araç içerisinde intihar ettiği öğrenildi. Cinayetin nedeninin henüz belirlenemediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

