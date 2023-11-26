Uzman doktorlar uyarıyor... Sivri burun ve yüksek topuklu ayakkabı giyenler dikkat

Konya'da Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Klinik Başkanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, her 4-5 erişkinden birinde ayak parmaklarında şekil bozukluklarının görüldüğünü söyledi. Çok dar, sivri burun ve yüksek topuklu ayakkabıları tavsiye etmediklerini ifade eden Arazi, "Başparmak bir miktar dışa doğru dönüyor ve özelikle kemik bu bölgede belirginleşiyor.Elimizde net veriler olmamakla birlikte tabi ki çok dar ayakkabıları, sivri burunlu ve yüksek topuklu ayakkabıları tavsiye etmiyoruz. Bunları çok kısa süre giymeliyiz. Bazı durumlarda cerrahi müdahale etmek durumunda kalıyoruz. Başparmağın dışındaki kemiği kesip, kemiğin tekrar kaynaması için implantlar takıyoruz" dedi.