Uzman öğretmenlik örnek sınav soruları yayımlandı! MEB kariyer basamakları sınavı örnek soruları PDF indir

Öğretmenlik Kariyer Basamakları örnek sınav soruları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için 2. örnek soru kitapçığı adayların incelemesine sunuldu. Bu yıl ilk defa düzenlenecek sınavda öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak. Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik örnek sorular MEB ile yayında! İşte, 2022 uzman öğretmenlik sınavı örnek soru kitapçığı PDF!