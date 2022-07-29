Uzman Öğretmenlik sınavı başvuru tarihi ve şartları: 2022 Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Uzman öğretmenlik eğitimleri geçtiğimiz günlerde başladı ve 5 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. Daha sonra uzman öğretmenlik sınav başvuruları başlayacak. Bununla birlikte uzman öğretmenlik başvuru şartları, sınav tarihleri ve sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını MEB verdi. Peki, 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? İşte uzman öğretmenlik sınavı başvuru tarihleri ve şartları!