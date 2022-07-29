Uzman Öğretmenlik sınavı başvuru tarihi ve şartları: 2022 Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Uzman öğretmenlik eğitimleri geçtiğimiz günlerde başladı ve 5 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. Daha sonra uzman öğretmenlik sınav başvuruları başlayacak. Bununla birlikte uzman öğretmenlik başvuru şartları, sınav tarihleri ve sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını MEB verdi. Peki, 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? İşte uzman öğretmenlik sınavı başvuru tarihleri ve şartları!
UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİM TARİHLERİ NE ZAMAN?
Uzman öğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 05 Eylül 2022
Başöğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 19 Eylül 2022
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
Uzman Öğretmenlik eğitimleri tamamlandıktan sonra sınavlar sonbahar meviminde yapıacak. Sınav tarihi 19 Kasım 2022 olarak belirlendi.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI
a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde aranacaktır.