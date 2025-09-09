Uzman psikiyatr aileleri uyardı: Çocuklarınızın internet ortamını kontrol edin

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Yelda Tan, ailelerin çocukluk ve ergenlik çağına kadar olan çocuklarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Tan, "Ebeveyn çocuğun kişilik özelliklerini, ilgilerini, hobilerini, görüştüğü kişileri, interneti nasıl kullandığını çok iyi bilmek zorundadır. Özellikle internet ortamında neler yaptığını, kimlerle görüştüğünü bilmek ve kontrol etmek zorundadır. 18 yaşına kadar internet ortamındaki yaptığı her hareket, ailenin görebileceği bir şekilde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

ÇOCUKLARIN DA YETİŞKİNLER GİBİ CEZA ALMASI GEREKİYOR

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, "suça sürüklenen çocuklar" kavramı ile ilgili olarak, "Bu kavram, başlangıçta çocukları topluma kazandırmak, onları daha iyi bir geleceğe yönlendirmek için getirildi. Ancak zamanla bu durum suiistimal edildi ve ağır suç işleyen çocuklar, adaletin caydırıcı gücünden neredeyse muaf hale geldi. Bu durum hem çocukların hem de ailelerin hayatını kararttı. Eğer bir önlem alınmaz ise bu sorun büyüyerek devam edecek ve benzer olaylarla maalesef karşılaşmak zorunda kalacağız. Bu nedenden dolayı çocukların da yetişkinler gibi ceza alması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.