Uzman uyardı: "6 aylık binalarda bile görülebilen bu hasar kaygı verici"



'UYGULAMA HATASI ÇOK FAZLA'

İnşaat yapım aşamasında ciddi uygulama hataları olduğunu kaydeden Doç. Dr. Gökalp, şunları söyledi: "Malzeme noktasında da doğru malzemelerin kullanılmadığını, doğru malzemelerin doğru şekilde montajının yapılmadığını açık bir şekilde görmüş olduk. Betonları incelediğimiz zaman; düşük beton sınıfından imal edildiğinin ortaya konulduğunu söyleyebiliriz. Uygulama hatası çok fazla. Uygulama hatası dediğimiz kısım; kalıp aplikasyon planından demir işçiliğinin yapımına kadar tüm iş ve işlemlerde olabildiğince dikkatli ve profesyonel hareket etmemiz gerekiyor. İşin tasarım boyutunda da gerekli azami dikkati göstermemiz gerekiyor. Umut ediyoruz ki; bundan sonraki depremlere hem hazırlıklı olalım hem de teknik anlamda daha düzgün binalar inşa edelim."