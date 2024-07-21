Uzmanından serinleten açıklama: Yağış bekliyoruz

Yurt genelinde son zamanlarda hissedilen yoğun nem ve sıcak hava etkisini sürdürürken bu durumun ne zaman sona ereceği ise merak konusu oldu. SABAH'a özel açıklamalarda bulunan İTÜ Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, sıcaklıkların yarından itibaren düşeceğini ve İstanbul'un yağışla beraber rüzgarlı bir havanın etkisine gireceğini belirtti. Demirhan, "Günlerdir kuzeyden gelen bir nemli havanın etkisindeyiz. İstanbul'da bugün aşırı yüksek bir sıcaklık (36 derece civarı) ve %87'ye varan nemli bir havadan sonra, yarın öğleden sonra sıcaklıkların 2 derece kadar düşmesini ve Trakya'dan İstanbul'a doğru gelen bir yağışın başlamasını bekliyoruz. Çarşamba sabah saatlerinde de devam etmesi ihtimali olan yağışın kuzeyden gelen serin rüzgarla birlikte havayı 1-2 derece daha serinletmesi ihtimali var. Cuma öğleden sonra yeniden kuvvetlenebilecek olan yağış cumartesi günü de yine sıcaklığı 31 dereceye kadar düşürecektir'' ifadelerini kullandı. Birkaç derecelik düşüşlerin ardından uzun vadede ortalamaların üzerinde sıcaklıklar beklediklerini belirten Demirhan, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uzun vadeli tahminlerine göre, önümüzdeki 2 hafta boyunca Marmara'nın kuzeybatısı (İstanbul Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop ve civarı), Ege bölgesinin ve Akdeniz sahil kesimi, Güney Doğu Anadolu bölgesi ortalamaların üzerinde sıcaklıklar olabilir. Önümüzdeki 4 hafta içinde ise Ege'nin, Marmara'nın, Akdeniz'in tamamı, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ortalamaların üzerinde sıcaklıklara maruz kalabilir'' şeklinde konuştu.Mersin'de yüzde 85'e varan nem oranının etkisiyle hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı. Sıcak hava nedeniyle kentin işlek bulvar, meydan, cadde ve sokakları boş kaldı. Kahramanmaraş'ta ise vatandaşlar sıcaktan korunmak için evde kalmayı tercih etti. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise çeşme başlarında serinlemeye çalıştı. Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında yer alan Şanlıurfa'da, termometreler 42 dereceyi gösterdi.İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Ümraniye ölçülen yüzde 99'luk nem oranıyla rekor kırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden derlenen verilere göre, hava sıcaklığının ortalama 35-37 derece civarında görüldüğü İstanbul'da dün öğle saatlerinde nem sebebiyle hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceye kimi bölgelerde ise 49 dereceye ulaştı. Sıcaktan ve nemden bunalan vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Sıcaklığın en fazla hissedildiği ilçelerden biri olan Kadıköy'deki Caddebostan Plajı'nda ve sahil şeridinde adeta adım atılacak yer kalmadı.