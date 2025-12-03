Uzmanlar: Yeni kıyafetler giyilmeden önce yıkanmalı

Yeni alınan kıyafetlerin giymeden önce yıkanıp yıkanmayacağı yıllardır tartışmalı bir konu. Independent'te yer alan habere göre, uzmanlar çoğunlukla giysileri giymeden önce yıkama konusunda hemfikir. ABD'deki Cornell Üniversitesi'nden elyaf bilimi alanında kıdemli öğretim görevlisi Frances Kozen, "Üretim sürecindeki tüm kimyasalları, fazla boyayı ve nakliye sırasında oluşan kiri temizlemek için" genellikle giymeden önce yıkadığını söyledi. Vanderbilt Health'den Dermatoloji Doçenti Dr. Jami L. Miller ise "Giysiyi satın almadan önce kimin denediğini asla bilemezsiniz, bu yüzden ciltlerinde, burunlarında veya ağızlarında mikrop olup olmadığını bilemezsiniz" dedi.