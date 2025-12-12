Uzmanlardan uyarı: "Hiçbir kimyasal maddeyi birbiriyle karıştırmamalı"

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde önceki gün yaşanan olayda 3 çocuk annesi Ümran Katırcı, ev temizliği sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırdığı iddiasıyla temizlik maddelerinin oluşturduğu gazdan etkilenerek fenalaştı. Eve dönen eşi tarafından baygın halde bulunan Katırcı 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Katırcı, ekipler tarafından yapılan müdahale sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi.

UZMANLAR UYARDI: HİÇBİR KİMYASAL MADDE BİRBİRİYLE KARIŞTIRILMAMALI

Bu hasta tuz ruhu ile çamaşır suyu karıştırarak temizlik yaptığı sırada fenalaştığını ve evde işse 112 sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 20 dakika önce kalbinin durduğu ve orada müdahale edilmiş. Hastaneye getirilen genç kadın hayatını kaybetti. Kimyasal maddelerde özellikle çamaşır suyu,tuz ruhu gibi maddeler karıştırıldığında klor gazı ortaya çıkar.Bu gaz solunduğunda akciğerlerde asit madde oluşturmasıyla ciğerler zarar görmeye başlar. Koah ve Astım yaşayan hastalar daha çok etkilenir. Bu hasta için 112 Acil Sağlık ekipleri eve gittiğinde genç kadının yaklaşık 20 dakika önce kalbinin durduğu tespit edilmiş. Hemen müdahale edilerek hastaneye getirilmiş. Kalbinde yoğun miktarda kan görülmüş. Müdahale ile kalbindeki kandan bir miktar geri çekilmiş fakat tekrar kalbi durduktan sonra hayatını kaybetmiş. Kimyasal maddeler konusunda çok dikkat edilmeli.

Evde veya iş yerlerinde yapılan temizlik esnasında tuz ruhu ve çamaşır suyunu karıştırmamalıyız. Bu kimyasal maddeler karıştırıldığında, solunum ile kısa süre içerisinde akciğerlerde klor gazı ortaya çıkıyor.Bu nedenle kişi nefes darlığı yaşayarak öksürük gibi semptomlar yaşıyor. Öksürük artınca beyinde kanama oluşarak aort damarının yırtılmasına neden olarak ölüm yaşanabilir. Hiçbir temizlik maddesi birbiriyle karıştırılmamalı. Özellikle çamaşır suyu amonyak içeren sirke ve tuz ruhu gibi maddelerle karıştırılmamalı. Karışımda oluşan klor gazı hayatı tehlikedir. Bunlara kesinlikle dikkat edilmeli."