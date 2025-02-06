Uzmanlardan uyarı: Sarı serum, bilinçsiz kullanım hayati risk taşıyor

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Parlakpınar,"Sarı serum" uygulaması, bilinçsizce ve kontrolsüz bir şekilde kullanıldığında ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekti.

"SARI SERUM" NEDİR VE NEDEN KULLANILIYOR?

"Sarı serum", genellikle vitamin ve mineral takviyesi amacıyla damar yoluyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. İçeriğinde çeşitli vitaminler (B ve C vitaminleri gibi), mineraller ve bazen de diğer takviyeler bulunur. Bu uygulama, bazı kişiler tarafından enerji artışı, bağışıklık güçlendirme veya hızlı iyileşme amacıyla talep edilmektedir.

UZMANLARDAN UYARI: BİLİNÇSİZ KULLANIM TEHLİKELİ

Prof. Dr. Parlakpınar,"sarı serum" uygulamalarının risklerinden en önemlisini ise, serumu kullanan kişilerde enfeksiyon ve ölüme kadar varan sonuçların doğurabileceğini söyledi. Parlakpınar,"İhtiyaç duyulmadan ve doktor kontrolünde olmadan "sarı serum" kullanmak, vücuda aşırı yük bindirebilir ve istenmeyen etkilere yol açabilir.İçeriğindeki farklı ilaçların birbiriyle etkileşimi, beklenmedik ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir. İçeriğindeki maddelere karşı alerji gelişebilir ve ciddi alerjik reaksiyonlara, hatta ölüme kadar varan sonuçlara yol açabilir.Steril olmayan koşullarda yapılan uygulamalar, enfeksiyon riskini artırabilir.Ve ayrıca, "Sarı serum" uygulaması, altta yatan sağlık sorunlarını (hipertansiyon, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği gibi) tetikleyebilir veya kötüleştirebilir"dedi.

"SARI SERUM" UYGULAMASININ RİSKLERİ

Prof. Dr. Parlakpınar, bu tür uygulamaların sadece hekim kontrolünde ve hastane ortamında yapılması gerektiğini dikkat çekerek, "Yaş, eşlik eden hastalıklar, kilo, genetik yatkınlık ve alerji durumu gibi faktörler, kişinin "sarı serum"a vereceği tepkiyi etkileyebilir. Birden fazla ilaç kullanımı, ilaç etkileşimleri, doz ayarı ve kullanılan ilacın doğru formu gibi faktörler önemlidir. Sterilite, uygulama yolu ve uygulama hızı gibi faktörler, komplikasyon riskini etkileyebilir."Sarı serum" veya benzeri uygulamaları talep eden kişilerin öncelikle bir doktora başvurarak sağlık durumlarını değerlendirmesi ve doktor önerisiyle alınması gerekiyor"diye konuştu.