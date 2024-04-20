Uzun Kovid hastalarında bağışıklık riski

Avustralya'da yapılan yeni bir çalışmada, uzun Kovid hastalarının bağışıklık sorunlarının iki yıl içinde büyük ölçüde düzeldiği ortaya çıktı. Independent'ın haberine göre yeni araştırma, Kovid-19 enfeksiyonunu geçirdikten aylar sonra bile çeşitli sağlık sorunları yaşayan uzun Kovid hastaları açısından umut vaat ediyor. New South Wales Üniversitesi Kirby Enstitüsü ve Sidney'deki St. Vincent Hastanesi'nin yürüttüğü çalışmada Avustralya'daki ilk dalgada enfeksiyonu geçirdikten 8 ay sonra bir grup hastada görülen uzun Kovid belirtilerinin iki yıl içinde büyük ölçüde ortadan kalktığı ortaya kondu.