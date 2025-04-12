Uzundere’de bıçak kemiğe dayandı! Kentsel dönüşüm mağdurları: Ay sonunda tapulu arazilerimize çadır kurup orada yaşayacağız

Tugay'ın mağdur olan 3 bin 200 aileyi görmezden gelmesi Uzundere'de büyükşehir'den kentsel dönüşüm projesinin 3 ve 4. etaplarını bir an önce yapmasını bekleyen vatandaşları çileden çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı samimiyetsizlikle suçlayan Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platform Sözcüsü Eray Uslu: "Cemil Bey Bakanlığa çağrı yapıp hedef şaşırtarak kendi ayıbını örtmeye çalşıyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. Cemil Bey bize 1 yıldır randevu vermiyor. Artık yeter. Ay sonunda yıkılan evlerimizin bulunduğu tapulu arazilerimize çadır kurup orada yaşamaya başlayacağız." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar İlçesi Uzundere mahallesinde hayata geçirmeyi planladığı kentsel dönüşüm projesi, adeta yılan hikayesine döndü.

ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI

4 etaptan oluşan projenin ilk iki etabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanlarından Aziz Kocaoğlu döneminde hayata geçirilirken 3 ve 4. Etap inşaatlara aradan geçen 15 yılı aşkın sürede bir türlü başlanamadı.

3 BİN 200 AİLE MAĞDUR OLDU

Durum böyle olunca da depreme dayanıklı, sağlıklı konutlara kavumayı bekleyen 3 bin 200 aile mağdur oldu. Önceki gün sorunları konuşmak, çözüm önerileri oluşturmak için Karabağlar'daki mahalle muhtarları ile bir araya gelen Cemil Tugay, burada yaptığı konuşmada Bakanlık eli ile yapılacak olan Uzundere'deki 550 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm projesi için bakanlığa, 'Komisyon kurup birlikte çalışalım' çağrısında bulunurken toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 yıldır bir türlü bitiremediği 3 ve 4. etaplardan ise hiç bahsetmedi.

SABIRLAR TÜKENDİ

Tugay'ın bu tavrı, 1 yılı aşkın bir süredir randevu vermediği kentsel dönüşüm mağdurlarını kızdırdı. Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platform Sözcüsü Eray Uslu, İzBB Başkanı Cemil Tugay'ı sert bir dille eleştirdi. Tugay'ı 'hedef şaşırtmaya çalışmakla' suçlayan Uslu: "İçler acısı bir durumla karşı karşıyayız. Cemil Beyin yaptığı hedef şaşırtmadır. Buradan Cemil Tugay'a tekrar sesleniyoruz. Sizler bizim bu çağrımıza cevap vermediğiniz için ay sonunda kendi tapulu olan arazilerimize çadır kurup yaşamlarımıza çadırda devam edeceğiz. Çünkü siz bizim derdimizle dertlenip Uzundere'nin sorunlarını çözmek yerine Bakanlığın sorumluluğunda olan alandaki kentsel dönüşüm çalışmasını 'Gelin birlikte yapalım' diyorsunuz. Eğer samimiyseniz sizleri Uzundereye, kentsel dönüşüm mağduru vatandaşların çektikleri çileyi yerinde görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

BAKANLIĞIN YETKİSİNDEKİ ALANI BIRAK UZUNDERE'YE BAK

"Uzundere'de artık bıçak kemiğe dayandı" diyen Uslu: "Sayın Tugay'a seslenip 'Bakanlığın yetkisindeki kentsel dönüşümü bırakıp Uzundere'ye, İzbb eli ile 15 yıldır mağdur ettiğiniz kentsel dönüşüm mağdurlarına bakın' diyoruz. Üzülerek belirtmek istiyoruz ki Cemil Tugay, hedef şaşırtmak için bakanlığın yetkisinde bulunan 540 hektarlık bir alanda yapılacak kentsel dönüşüm için bakanlığa çağrı yapıyor. Bakanlığın yetkisinde olan kentsel dönüşüm çalışmasını 'Gelin birlikte yapalım.' diyor. Ey Cemil Tugay; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan ve 15 yıldır yapılamayan, daha doğrusu yapamadığınız Uzundere Kentsel Dönüşümü neden yapmıyorsunuz?"

BİZİM İÇİNDE ÇAĞRIDA BULUNUN

Tugay'a; "Eğer samimiyseniz 15 yıldır yapamadığınız kentsel dönüşüm projesi içinde bakanlığa çağrıda bulunup 'Birlikte yapalım' deyin diyen Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz burda İzBB Başkanından samimiyet bekliyoruz. Sayın Tugay, İzBB Başkanlığında 1 yılı doldurdu. Halen daha bize randevu vermedi. Bizler Uzundere'de yarım bırakılan, evlerimizi yıkıp mağdur edilen ve 15 yıldır kentsel dönüşüm bekleyen vatandaşlarız. Asıl mağdur edilen bizleriz. 540 hektarlık alandaki vatandaşlar hala evlerinde oturuyor. Onların evleri yıkılmadı. Sizden Bakanlığa yaptığınız çağrıyı Uzundere için de yapmanızı istiyoruz."

ÇAĞRINIZ SAMİMİYETTEN YOKSUN

Cemil Tugay'ın yaptığı çağrının samimiyetten yoksun olduğunu ifade eden Uslu: "Sizler Karabağlar Belediyesi'nde yaptığınız toplantıyı görevde bulunduğunuz 1 yıllık süreçte Uzundere'de, kangrene dönmüş kentsel dönüşüm mağduru vatandaşlarla niye yapmıyorsunuz?

CHP'nin Uzundere'de çizilmiş olan imajını neden ayıbı ortadan kaldırarak düzeltmiyorsunuz? Bizim mevcut muhtarlarımıza doğum günü partisi yapıyorsunuz. Bu içler acısı bir durumdur, hedef şaşırtmadır. Artık yeter. Bir an önce evlerimize kavuşmak istiyoruz."diye konuştu.