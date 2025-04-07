Vahide Kalyoncu, dualarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı

Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy gişelerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Vahide Kalyoncu (63) için Alaplı'da görev yaptığı okul önünde tören düzenlendi.

Alaplı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki törende Kalyoncu'nun meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.

Vahide Kalyoncu için ilk olarak evinin önünde helallik alındı. Daha sonra Alaplı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde düzenlenen törene Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, çok sayıda öğretmen, öğrencisi, sevenleri ve yakınları katıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Vahide Kalyoncu'nun herkes tarafından sevilen bir öğretmen olduğunu belirtti. Okul önünde alınan helalliğin ardından cenaze Kalyoncu'nun memleketi Ereğli ilçesi Kandilli beldesine götürüldü. Karadeniz Ereğli Müftüsü Sabri Kütükçü'nün, Kandilli Geyikbeli Camisinde kıldırdığı öğle/cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Kandilli'deki cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Erdem, katılarak Vahide öğretmenin ağabeyleri Sabri, Hamdi, Salih'e başsağlığı dileklerini ilettiler.

Ablaları Fatma ve Reyhan ise gözyaşlarına hakim olamadı. Tabutun başında izciler nöbet değişimi ile saygı duruşunda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ise cenaze törenine çelenk gönderdi.