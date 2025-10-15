Vahşetin adresi Kahramanmaraş! 11 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye dövüldü! O anlar kamerada

Olay, 12 Ekim tarihinde Elbistan'a bağlı kırsal Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, V.K. ile A.D. ve B.D. arasında uzun süredir devam eden bir arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Sözlü olarak başlayan gerilim kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Baba-oğul olduğu belirtilen A.D. ve B.D., yanlarında bulunan sopa ve av tüfeğinin dipçiği ile V.K.'ye saldırmaya başladı. Şüpheliler, V.K.'yi küçük kızının dehşet dolu bakışları arasında acımasızca darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan V.K. zor anlar yaşadı.
DEHŞET ANLARI KAYIT ALTINA ALINDI
Şiddetin ortasında kalan V.K.'nin 11 yaşındaki kızı, babasına yapılan saldırıyı cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, baba-oğulun V.K.'yi nasıl darp ettiği net bir şekilde görülüyor. Bu görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi. Darp olayının ardından V.K. şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, A.D. ve B.D.'yi kısa sürede gözaltına aldı.