Haberler Yaşam Haberleri Vahşetin adresi Kahramanmaraş! 11 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye dövüldü! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 15.10.2025 16:25 Son Güncelleme: 15.10.2025 16:45

Vahşetin adresi Kahramanmaraş! 11 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye dövüldü! O anlar kamerada

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde akıl almaz bir şiddet olayı yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada V.K., baba ve oğlu olduğu öğrenilen iki şüpheli tarafından sopa ve av tüfeği dipçiği ile vahşice dövüldü. Şiddet anları, V.K.'nin 11 yaşındaki kızı tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

DHA Yaşam
Vahşetin adresi Kahramanmaraş! 11 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye dövüldü! O anlar kamerada

Olay, 12 Ekim tarihinde Elbistan'a bağlı kırsal Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, V.K. ile A.D. ve B.D. arasında uzun süredir devam eden bir arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Sözlü olarak başlayan gerilim kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Baba-oğul olduğu belirtilen A.D. ve B.D., yanlarında bulunan sopa ve av tüfeğinin dipçiği ile V.K.'ye saldırmaya başladı. Şüpheliler, V.K.'yi küçük kızının dehşet dolu bakışları arasında acımasızca darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan V.K. zor anlar yaşadı.

DEHŞET ANLARI KAYIT ALTINA ALINDI

Şiddetin ortasında kalan V.K.'nin 11 yaşındaki kızı, babasına yapılan saldırıyı cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, baba-oğulun V.K.'yi nasıl darp ettiği net bir şekilde görülüyor. Bu görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi. Darp olayının ardından V.K. şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, A.D. ve B.D.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Kızının gözü önünde böyle dövüldü! O anlar kamerada | Video

Jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul, mahkemece serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vahşetin adresi Kahramanmaraş! 11 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye dövüldü! O anlar kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz