Vahşetin adresi Kahramanmaraş! 11 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye dövüldü! O anlar kamerada

DEHŞET ANLARI KAYIT ALTINA ALINDI

Şiddetin ortasında kalan V.K.'nin 11 yaşındaki kızı, babasına yapılan saldırıyı cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, baba-oğulun V.K.'yi nasıl darp ettiği net bir şekilde görülüyor. Bu görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi. Darp olayının ardından V.K. şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, A.D. ve B.D.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

