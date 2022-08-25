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Giriş Tarihi: 26.8.2022

Vahşi inekleri yakalama timi

Vahşi inekleri yakalama timi
Yalova'nın Termal ilçesinde ormanlık alanlarda yaşayan sahipsiz "boz ırk" cinsi büyükbaş hayvanlar için ilçe genelinde operasyon başlatıldı. 1800'lü yıllarda Orta Asya'dan gelen Yörüklerin beraberinde getirdikleri boz ırk cinsi hayvanlar, zamanla konargöçer ailelerin azalmasıyla ormanlık alanlarda yabani bir yaşam sürmeye başladı. Köylere inmeye başlayan bu hayvanlar, esnafın yanı sıra kültürel varlıklara, bağ bahçe ve ağaçlara zarar veriyor. Şikayetler üzerine harekete geçen Termal Kaymakamlığı sahipsiz hayvanların toplatılması için de uzmanlardan oluşan ekipler kurdu. Ekipler, vahşi şekilde insanlardan uzak bir yaşam süren hayvanları uyuşturucu iğneyle yakalayıp komisyon aracılığıyla satmaya başladı. Satıştan elde edilen parayı da Yörük aileler adına açılan banka hesaplarına aktaran komisyon, hem sahipsiz hayvanların işletmelerde yaşamını sürdürmesini hem halkın rahat bir nefes almasını sağlıyor. Kaymakam Vekili Soner Erol, "Bu hayvanlar bildiğimiz besi inekleri türündeki değil maalesef. Dağda hayvanlarıyla karşılaşıyorlar. Kendi canlarını korumak için vahşileşmiş durumdalar. Yanlarına insan yaklaştırmıyorlar. Her sürüde erkek ya da dişi lider oluyor. Lider hayvanı zapt ettiğimiz zaman sürüyü de kontrol altına alabiliyoruz" dedi. AA

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Vahşi inekleri yakalama timi
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