Vali Aydoğdu, cuma namazını bin 500 öğrenciyle Ulu Camii’de kıldı

Gençlerin milli ve manevi değerlere verdikleri önemin büyük anlam ifade ettiğini belirten Vali Aydoğdu, Ramazan ayının son cumasına gençlerle birlikte veda ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Vali Aydoğdu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;



-Gençler nereye gidiyorsunuz? -

Camiye amca.

-İnşallah camiye gidiyorsunuzdur!



Bu diyalog, aylar öncesi bir günde uzun saçlı, birisi de küpeli olan üç genç ile yaşlı bir amca arasında geçiyor. Gençlerin dış görünüşleri, yaşlı amcanın biraz da alaycı, "inşallah" demesine sebep olmuş. Belli ki inanmamış gençlere…. Gençler bu duruma fena içerlemişler. Ramazan'ın son cuma namazında buluşmak üzere sözleşmişler. Bizi de davet ettiler. Bin beş yüz genç, Aksaray'ın tarihi Ulu Camii'nde bir araya geldiler. Yaşlı amcalar dışarda kaldılar. İçeriye girebilenler de merdivenlerde anca yer buldular… Gençler bir başkalar. Nahifler, kırmıyorlar, küsmüyorlar... Tepkilerinde bile çok şıklar. Buna sebep olan yaşlı amca bugün camide var mıydı, yer bulabildi mi bilinmiyor.