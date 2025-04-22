Vali Davut Gül 5 ilden gelen 21 öğrenciyi makamında misafir etti

Dünyada sadece Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 NisanUlusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 5 ilden İstanbul'a gelen öğrenciler İstanbul Valisi Davut Gül tarafından misafir edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Artvin, Adıyaman, Elazığ, Nevşehir ve Hakkâri illerinde, ilimizdeki tarihi ve kültürel mekânları ziyaret etmek için gelen 21 öğrenciyi, İstanbul Valiliği'nde misafir etmekten mutluluk duyduğunu açıkladı.