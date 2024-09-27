Haberler Yaşam Haberleri Vali Polat, Derecik Köyü’nde Kara Valisi Ziya Polat’ın köy ve okul ziyaretleri devam ediyor
Giriş Tarihi: 27.9.2024 17:29 Son Güncelleme: 27.9.2024 17:38

Vali Polat, Derecik Köyü’nde Kara Valisi Ziya Polat’ın köy ve okul ziyaretleri devam ediyor

Vali Ziya Polat'ın, her cuma günü gerçekleştirdiği köy ziyaretlerindeki durağı Merkez Derecik Köyü oldu.

BEDİR ALTUNOK BEDİR ALTUNOK
Vali Polat, Derecik Köyü’nde Kara Valisi Ziya Polat’ın köy ve okul ziyaretleri devam ediyor

Vali Polat, Cuma Namazını köyün camiinde vatandaşlar ile birlikte kılmasının ardından, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Vali Polat, daha sonra Derecik Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Vali Polat, öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Okul ziyaretinin ardından Derecik Köyü Şehitliğini ziyaret eden Kars Valisi Ziya Polat, 1918-1920 yıllarında Ermeni Taşnak Çeteciler tarafından Şehit edilen 360 vatandaşımızı Fatiha ve dualarla andı. Vali Polat, daha sonra köyden ayrıldı.

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Vali Polat, Derecik Köyü’nde Kara Valisi Ziya Polat’ın köy ve okul ziyaretleri devam ediyor
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