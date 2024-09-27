Vali Polat, Derecik Köyü’nde Kara Valisi Ziya Polat’ın köy ve okul ziyaretleri devam ediyor

Vali Polat, Cuma Namazını köyün camiinde vatandaşlar ile birlikte kılmasının ardından, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Vali Polat, daha sonra Derecik Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Vali Polat, öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Okul ziyaretinin ardından Derecik Köyü Şehitliğini ziyaret eden Kars Valisi Ziya Polat, 1918-1920 yıllarında Ermeni Taşnak Çeteciler tarafından Şehit edilen 360 vatandaşımızı Fatiha ve dualarla andı. Vali Polat, daha sonra köyden ayrıldı.