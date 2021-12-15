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Giriş Tarihi: 15.12.2021 23:06

Vali Şahin, Gaziantep’ten getirilen 'Şehitlik Toprağı ve Türk Bayrağını' teslim aldı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Vali Şahin, Gaziantep’ten getirilen ’Şehitlik Toprağı ve Türk Bayrağını’ teslim aldı

Batman Valisi Hulusi Şahin, Gaziantep’in düşman işgalinde kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, “Gazi Şehirden Türkiye’nin 80 İline Şehitlik Toprağı ve Bayrak” gönderilmesi projesi çerçevesinde Batman’a gelen öğretmen Mehmet Kankaya ile öğrenci Mehmet Ataş’ı makamında kabul etti.

Kabullerinden dolayı Vali Şahin'e teşekkür eden Kankaya, Gaziantep'ten getirdikleri şehitlik toprağı ve Türk Bayrağı'nı vali Hulusi Şahin'e takdim etti.

Türk Bayrağı'nı Vali Şahin'e takdim eden öğrenci Mehmet Ataş, "Fransızlar kalemize beyaz bayrak çekmemizi istemişlerdi ama Antep ve Türk halkı buna izin vermedi ve kaleye Al Bayrağımızı çekti" diye konuştu.


Türk bayrağını öperek teslim alan Vali Şahin, "Biz Al Bayrağın gölgesinde yaşadıkça; hür bağımsız ve şerefli bir millet olarak yaşarız. Bayrağımızın kıymetini bilelim. Bu güzel etkinlikten dolayı Sayın Valimize ve Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bayrak, 81 ile verilebilecek en güzel hediyedir. Bayrağımıza ve şehit toprağına layık olmak için elimizde gelen çabayı göstereceğimizi burada bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

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Vali Şahin, Gaziantep’ten getirilen 'Şehitlik Toprağı ve Türk Bayrağını' teslim aldı
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