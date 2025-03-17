Van’da 58 kişi tutukladı

İl Emmniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Müdürlüğümüz tarafından ilimiz genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 09.03.2025 – 16.03.2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 3 adet silah, 1 adet bıçak, 1 adet Muşta ve 50 adet fişek ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen, 3 adet hurda araç kupası, 12 araba motoru ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan ele geçen malzemeler, 400 kutu gümrük kaçağı hayvan ilacı, 3 adet kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Aranan şahıslar,İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 405 şahıs yakalanmış, 139 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.