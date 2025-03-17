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Giriş Tarihi: 17.3.2025 11:09 Son Güncelleme: 17.3.2025 11:36

Van'da 58 kişi tutukladı

Van Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, çeşitli suçlardan aranan 405 kişiyi yakaladı. 58 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NAZLI TİMUR NAZLI TİMUR
Van’da 58 kişi tutukladı

İl Emmniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Müdürlüğümüz tarafından ilimiz genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 09.03.2025 – 16.03.2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 3 adet silah, 1 adet bıçak, 1 adet Muşta ve 50 adet fişek ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen, 3 adet hurda araç kupası, 12 araba motoru ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan ele geçen malzemeler, 400 kutu gümrük kaçağı hayvan ilacı, 3 adet kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Aranan şahıslar,İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 405 şahıs yakalanmış, 139 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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Van'da 58 kişi tutukladı
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