Van’da MİT tarafından kurtarılmıştı!  İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi’nin ilk ifadesi ortaya çıktı

"SIR KADIN" MERAK KONUSU OLDU

Öte yandan dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilen olayda, 'sır kadın' detayı da dikkatlerden kaçmadı. Abdarbaşi, "İran istihbaratı bir kadını kullandı" dedi. Abdarbaşi kendisine ilaç içirildiğini söyledi ve bu yöntemle kaçırılmak istendiğini aktardı.

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ESKİ EŞİNE BASKI YAPILDI

Ayrıca, Abdarbaşi'nin eski eşine de İran istihbaratı tarafından baskı yapıldığı ortaya çıktı. Kerim Ulak'ın açıklamasına göre; eski eşe 10 bin dolar para teklifi yapıldı ve teklifi kadın kabul etmedi.

TÜRKİYE OYUNU BOZDU

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Ulak, operasyon başarılı olsaydı İran, Türkiye'ye bir mesaj verecekti ancak Türkiye'nin bu oyunu bozduğunu ifade etti

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