MİT başarılı operasyonu ile kaçırılmadan kurtarılan İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ifadesi ortaya çıktı. Suriye'de İran için pilotluk yapmak istemediğini ve bu nedenle baskı gördüğünü aktaran Abdarbaşi, "Kaçırılmamla muhaliflere mesaj verilecekti" ifadelerine yer verdi. İran istihbaratı için değerinin olmadığını söyleyen Abdarbaşi, "MİT İran istihbaratını deşifre etti" dedi.
"SIR KADIN" MERAK KONUSU OLDU
Öte yandan dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilen olayda, 'sır kadın' detayı da dikkatlerden kaçmadı. Abdarbaşi, "İran istihbaratı bir kadını kullandı" dedi. Abdarbaşi kendisine ilaç içirildiğini söyledi ve bu yöntemle kaçırılmak istendiğini aktardı.
Van'da MİT tarafından kurtarılmıştı! İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesi ortaya çıktı | Video
ESKİ EŞİNE BASKI YAPILDI
Ayrıca, Abdarbaşi'nin eski eşine de İran istihbaratı tarafından baskı yapıldığı ortaya çıktı. Kerim Ulak'ın açıklamasına göre; eski eşe 10 bin dolar para teklifi yapıldı ve teklifi kadın kabul etmedi.
TÜRKİYE OYUNU BOZDU
Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Ulak, operasyon başarılı olsaydı İran, Türkiye'ye bir mesaj verecekti ancak Türkiye'nin bu oyunu bozduğunu ifade ettiMİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ajanı 8 kişi yakalandı