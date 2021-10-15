Van'da MİT tarafından kurtarılmıştı!  İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesi ortaya çıktı | Video

Geçtiğimiz günlerde Van'da filmlere konu olacak bir olay yaşanmıştı. İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT'in başarılı operasyonu ile suçüstü yakalandı. Operasyon tüm ülke tarafından merakla takip edilirken, kaçırılmak istenen İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesi ortaya çıktı.