Van’da bugün okullar tatil mi? Gözler Valilik duyurularında! 17 Aralık Çarşamba Van’da okullarda son durum

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Van'da olumsuz hava koşulları günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. İl genelinde birçok mahalle ve mezra yolunun kapanması, öğrencilerin okula erişimini güçleştirirken "Yarın Van'da okullar tatil mi?" sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bu noktada gözler valilik ve kaymakamlık açıklamalarına çevrildi. Peki, 17 Aralık 2025 yarın Van'da okullar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...
Van'da kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Van'da kapanan yolların açılması için çalışmalar sürerken, kar ve tipi nedeniyle Muradiye ve Gevaş ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar 16 Aralık Salı günü bugün için tatil edildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle taşıma kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.
17 Aralık 2025 Çarşamba günü Van'da okulların tatil edileceğine ilişkin şu ana kadar resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine göre yetkili kurumlar tarafından bir karar alınması halinde, yapılacak duyurular habere eklenerek güncellenecektir.
Van genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Kentte aralıksız devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Özellikle kırsal mahalleler ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının artmasıyla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşarken, kapanan yollar nedeniyle bazı bölgelerde ulaşım tamamen durdu.