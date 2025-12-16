Haberler Yaşam Haberleri Van'da yarın okullar tatil mi? 17 Aralık Çarşamba Van'da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 16.12.2025 14:47 Son Güncelleme: 16.12.2025 14:48

Van'da yarın okullar tatil mi? 17 Aralık Çarşamba Van'da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?

Doğu Anadolu’da etkili olan kış şartları Van’da da kendini gösterirken, kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor. İl genelinde 90 yerleşim yerinin yolunun kapanmasıyla birlikte, okulların tatil edilmesine yönelik beklenti yükseldi. Öğrenci, veli ve öğretmenler, "Van'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Valilikten gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 17 Aralık 2025 Çarşamba Van'da okul var mı yok mu, açıklama geldi mi?

Van’da yarın okullar tatil mi? 17 Aralık Çarşamba Van’da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?
  • ABONE OL

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Van'da olumsuz hava koşulları günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. İl genelinde birçok mahalle ve mezra yolunun kapanması, öğrencilerin okula erişimini güçleştirirken "Yarın Van'da okullar tatil mi?" sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bu noktada gözler valilik ve kaymakamlık açıklamalarına çevrildi. Peki, 17 Aralık 2025 yarın Van'da okullar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

2 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ!

Van'da kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Van'da kapanan yolların açılması için çalışmalar sürerken, kar ve tipi nedeniyle Muradiye ve Gevaş ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar bugün için tatil edildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle taşıma kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

YARIN VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

17 Aralık 2025 Çarşamba günü Van'da okulların tatil edileceğine ilişkin şu ana kadar resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine göre yetkili kurumlar tarafından bir karar alınması halinde, yapılacak duyurular habere eklenerek güncellenecektir.

90 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI!

Van genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Kentte aralıksız devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Özellikle kırsal mahalleler ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının artmasıyla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşarken, kapanan yollar nedeniyle bazı bölgelerde ulaşım tamamen durdu.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da yarın okullar tatil mi? 17 Aralık Çarşamba Van'da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz