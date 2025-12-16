Van’da yarın okullar tatil mi? 17 Aralık Çarşamba Van’da okul var mı yok mu, Valilik açıklaması geldi mi?

2 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ!

Van'da kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Van'da kapanan yolların açılması için çalışmalar sürerken, kar ve tipi nedeniyle Muradiye ve Gevaş ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar bugün için tatil edildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle taşıma kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.