Varise çözüm cihazı Fransa’dan değil Van’dan

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Dr. Derin Atabey dünyadaki 1.6 milyar varis hastasının ameliyatını kolaylaştıracak cihaz geliştirdi. Varis ameliyatlarında kullanılan varis teli sadece Fransa ve Hindistan'da üretilirken pandemi döneminde ithalatın sekteye uğramasıyla Türk hekimleri harekete geçti. Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Derin Atabey 9 bin liraya Fransa'dan alınan varis telinin daha gelişmişini beşte bir fiyata mal etti. Geliştirdiği ürün ile dünya pazarına açılmaya hazırlanan Atabey "Pandemide ithalat yapamama krizini fırsata çevirdik. Çok daha uygun fiyata çok daha gelişmiş bir ürün prototipi geliştirdik. Patentleme süreci sonrası seri üretim ile sadece Türkiye değil dünya pazarına açılacağız. Patent için TÜBİTAK'a başvurduk ve yanıtlanmasını bekliyoruz" dedi.