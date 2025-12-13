Vatan nöbetinden seslendi: Kızıma sahip çıkın

Mersin Silifke'de görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Nadir Yasin Özdurak, 6 aylık SMA hastası kızı Ela için görevi başında yaptığı çağrıda "Ela ölmesin. Yardımlarınızla kızım kurtulsun" ifadelerini kullandı. Evlatdını yaşatmak için valilik onaylı başlattığı kampanyada istenilen noktaya gelinememesi üzerine baba Özdurak vatan nöbetinde çağrıda bulundu. Baba Özdurak, "Ben görevimin başında ülkemizin güvenliğini korumaya çalışırken, sizlerden tek ricam kızım Ela'ya sahip çıkmanız. Zamanla yarıştığımız bu zorlu süreçte vereceğiniz her destek, kızımızı ilacına bir adım daha yaklaştıracak ve bize yeniden umut verecek" ifadelerini kullandı.