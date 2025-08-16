Vatan yolculuğunda hüzün ve sevinç bir arada: Suriyelilerden Türkiye’ye teşekkür

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen geri dönüş süreci; güvenli, gönüllü, onurlu ve düzenli şekilde ilerliyor. İlgili tüm kamu kurumlarının iş birliğiyle hayata geçirilen uygulama kapsamında kayıt işlemlerinden ulaşıma, kişisel eşyaların ve araçların geçişine kadar her detay insan onuruna uygun biçimde planlanıyor. Yoğunluğa rağmen işlemler titizlikle ve düzen içerisinde tamamlanıyor.

ARNAVUTKÖY GERİ DÖNÜŞ MERKEZİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, internet üzerinden aynı gün kolayca randevu alabiliyor. Yaşadıkları illerdeki işlemlerini tamamlayanlar, aynı gün içinde sınır kapılarından çıkış yapabiliyor. Eşyaları ve araçlarıyla birlikte dönmek isteyenler için de gerekli lojistik kolaylıklar sağlanıyor. İstanbul Arnavutköy Yerleşkesi'ndeki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi, bu sürecin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

"BURADA OKULA GİTME İMKANIM OLDU, ARTIK ÜLKEMİZE DÖNÜYORUZ"

Geri dönüş işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, Türkiye'ye duydukları minnettarlığı dile getirdi. Bir Suriyeli, "Ben burada 10 yıl yaşadım. Bu sürede çok mutlu bir hayatım oldu. Herkes bize sahip çıktı. Burada okula gitme imkânı buldum. Bizim ülkemizde artık savaş yok, geri dönme kararı aldık" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bir başka Suriyeli ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek şunları söyledi: "Bize çok iyilikte bulundu. 11 yıldır Türkiye'de oturuyorum. Burası artık benim ikinci ülkem, tanıdıklarım ikinci ailem oldu. Artık ülkeme dönüyorum."

"ÜLKEMİZDE SAVAŞ BİTTİ, EVİMİZİ YENİDEN YAPACAĞIZ"

Ülkelerine dönmenin buruk sevinç olduğunu dile getiren Suriyelilerden biri de duygularını, "Ülkemizde savaş bitti ve dönmeye karar verdik. Oradaki evimizi tekrar yapacağız. Buradan ayrıldığım için çok üzgünüm ama ülkeme döndüğüm için de çok mutluyum. Sizleri çok özleyeceğim. Orada beni yeni bir hayat bekliyor. Bize yapılanları hiçbir zaman unutmayacağız. Türkiye'ye çok teşekkür ederim" sözleriyle anlattı.

"TÜRKİYE MİLLETİYLE GÜZEL, ALLAH RAZI OLSUN"

Bir diğer Suriyeli ise Türkiye'ye olan sevgisini şu ifadelerle dile getirdi: "Türkiye, milletiyle birlikte güzel. Hiçbir kötülüğünü görmedim. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ederim, hepsini çok seviyorum."